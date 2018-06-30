دانة غاز: انكشافنا على "أبراج" بـ 6 ملايين دولار

قال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين في "دانة غاز"، إن حجم انكشاف شركته على "أبراج كابيتال" محدود جداً من خلال استثمار بمبلغ 6 ملايين دولار في صندوق البنية التحتية العائد لأبراج، وهو صندوق مستقل عن الشركة.

وأضاف المبيضين، بحسب صحيفة البيان، أن حجم الانكشاف ليس له أي تأثير يذكر على الأداء المالي للشركة، مؤكداً على ثقة الشركة في عدم ضياع حقوقها أو استثماراتها في صندوق "أبراج".

وأشار إلى أن "دانة غاز" تراقب القضية عن كثب لمعرفة آخر التطورات ولضمان حقوقها، مشيراً إلى عدم اتخاذ أي إجراء قانوني فيما يتعلق باستثمارها في الصندوق التابع لأبراج لحين وضوح الرؤية. وكانت "دانة غاز" قد أعلنت في إفصاح لسوق أبوظبي الأسبوع الماضي، أنها لا تملك أي أسهم ولم تقم بتقديم قروض لكل من "أبراج القابضة" أو "أبراج" لإدارة الاستثمارات المحدودة.

وإن استثماراتها تقتصر على مبلغ محدود في صندوق البنية التحتية الذي تتم إدارته من قبل «أبراج». وبينت «دانة غاز» أنها قامت بقيد هذا الاستثمار في ميزانيتها العمومية وتم الإفصاح عنه ضمن البيانات المالية الموحدة للشركة عن الربع الأول 2018. وتابعت: بخلاف الاستثمار السابق ليس لنا أي انكشاف أو استثمارات أخرى في مجموعة «أبراج».

وتراجع سهم «دانة غاز» خلال تداولات الأسبوع الماضي 1.89% بخسارة فلسين ليصل إلى 1.04 درهم بعد تداول 86.4 مليون سهم بقيمة تخطت 89 مليون درهم من خلال 603 صفقات.