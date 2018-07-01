الصين.. اندماج وشيك سيخلق أكبر شركة كيماويات في العالم

أفادت صحيفة "تساي تشين" الاقتصادية بأن مجموعة #سينوكيم المملوكة للدولة الصينية و"كيم تشيانا"، ستندمجان، وأن نينغ قاو نينغ رئيس مجلس إدارة "سينوكيم" سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة "كيم تشاينا"، بحسب "رويترز".

وكانت الوكالة قالت إن الشركتين تجريان محادثات اندماج لإقامة أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم، بقيمة 120 مليار دولار، وإن رئيس "سينوكيم" سيرأس الكيان الجديد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من الشركتين، إن نينغ سيصبح رئيس مجلس الإدارة، وأمين الحزب في "كيم تشاينا"، في حين سيتقاعد رئيس مجلس الإدارة الحالي رن جيان شين.

وأضاف التقرير أن التغيير الإداري أعلنه مسؤولون من لجنة الرقابة على أصول الدولة وإدارتها، ووزارة التنظيم في مقر "كيم تشاينا" أمس السبت.



وأضافت الصحيفة: "لكن لا توجد خطة محددة لكيفية تأسيس الشركة الجديدة".