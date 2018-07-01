تعليق التداول على سهم "عذيب للاتصالات".. لهذا السبب

أعلنت شركة السوق المالية السعودية #تداول تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31-3-2018.

وكانت شركة #اتحاد_عذيب_للاتصالات "جو"، أعلنت عن تأجيل نشر قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 في الوقت المحدد على موقع تداول.



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن سبب التأخير يعود إلى عدم تمكنها من تأكيد قدرتها على الاستمرارية نتيجة لرفض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبها للحصول على #الرخصة_الموحدة في الوقت الراهن، إضافة إلى أنها تحتاج لمزيد من الوقت لإعادة دراسة خياراتها الاستراتيجية من شراكات أو اندماجات محتملة مع جهات أخرى والتي بالتالي ستحدد استمرارية ومستقبل الشركة.

وتوقعت الشركة نشر القوائم المالية مباشرة بعد انتهائها من تلك المتطلبات.