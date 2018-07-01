رفع رأسمال "الخضري" بـ566 مليون ريال عبر تحويل الديون

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة "أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري " تعديل الحد الأقصى لزيادة رأسمالها عن طريق تحويل الديون الموافق عليها لتكون 1.12 مليار ريال بدلًا من 1.02 مليار ريال.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في مطلع يونيو الماضي، تعديل توصيته بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 458 مليون ريال كحد أقصى لتصبح تلك الزيادة بعد التعديل 566 مليون ريال كحد أقصى عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات بهدف تسوية مستحقات موردي الشركة وشركة أبناء عبد الله الخضري للاستثمار القابضة.