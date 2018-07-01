كيف تحولت مجموعة أبراج من أيقونة نجاح إلى شركة متعثرة؟

حتى صباح الثاني من فبراير الماضي، كانت مجموعة #أبراج أيقونة نجاح استثنائية لشركة تدير 14 مليار دولار في قطاع الاستثمارات الخاصة، قبل أن تتسارع الأحداث بشكل درامي لتضع واحدة من كبرى شركات المنطقة في وضع مؤلم.

فكيف انفجرت الأزمة لتصل إلى هنا؟

رأس جبل الجليد ظهر حين كشفت "وول ستريت جورنال" في الثاني من فبراير أن 4 مستثمرين بمن فيهم Bill & Melinda Gates Foundation

و Finance Corp International ، عيّنوا مجموعة " Ankura Consulting "، لإجراء تدقيق مالي تبين بنتيجته أنه تم تحويل أموال من صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج والبالغة قيمته مليار دولار إلى أماكن أخرى.

وردت أبراج في الرابع من فبراير أنها عينت #KPMG لإجراء تدقيق مالي، مشددة على أنها أعادت الأموال غير المستثمرة في الصندوق إلى أصحابها.

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وفي الـ8 من فبراير أعلنت شركة الاستثمارات الخاصة أن تدقيق KPMG أظهر حسن استخدام كافة الأموال في صندوق الرعاية الصحية.

ثم في الـ25 من فبراير، أعلن مؤسس أبراج #عارف_نقفي عن تنحيه عن إدارة الصناديق على أن يبقى مديرا تنفيذيا، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة هيكلة مخططة.

ثم شهد الـ7 من مارس على إعلان أبراج إعادة الأموال إلى المستثمرين في صندوق جديد كان يسعى لجمع ما بين 5 إلى 8 مليارات دولار.

وفي الـ26 من الشهر ذاته، سمعنا عن دراسة المجموعة لبيع حصة في وحدة إدارة الاستثمار... وبدأت تتوالى استقالات كبار التنفيذيين.

وفي الـ9 من أبريل، عينت الشركة البنك الاستثماري Houlihan Lokey لمساعدتها على التباحث مع الدائنين ، ومن ثم وسعت نطاق أعماله لتقديم المشورة بشأن بيع وحدة إدارة الاستثمار الخاصة بها.

وفي الـ15 من أبريل، عينت أبراج شركة #ديلويت لإجراء تدقيق جديد، أظهر مؤخرا إخفاقا محاسبيا متعلقا بنحو 95 مليون دولار.

وبعد الـ7 من مايو، بدأت تتوالى أخبار محاولات التخارج من استثمارات لتوفير السيولة، والتي لا يزال بعضها متعثرا، وأهمها السعي لبيع وحدة إدارة الاستثمار.

فيما أنجزت تخارجات أخرى لاحقا أبرزها من #أوراسكوم_للإنشاءات .

وفي الـ7 من يونيو، طالبت دعوى قضائية في جزر الكايمن من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بتسييل الشركة.

وفي الـ18 من يونيو، عينت المحكمة في جزر كايمان PWC كمصف مؤقت لأبراج القابضة، وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.

وفي الـ26 من يونيو، سُمع عن إصدار النائب العام في الإمارات مذكرة توقيف بحق مؤسس مجموعة أبراج "عارف نقفي" وأحد شركائه، في قضية تحرير شيكات من دون رصيد بقيمة لا تقل عن 48 مليون دولار، والمسلسل يتواصل.