"سبكيم" تبدأ الإنتاج التشغيلي لمصنع "البولي بيوتيلين"

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات #سبكيم، بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت "PBT" التابع لشركة سبكيم للكيماويات، إحدى شركاتها التابعة، في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن التشغيل التجاري جاء بعد الانتهاء بنجاح من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وطاقتها الإنتاجية واعتماد جودة المنتجات.

ولفتت إلى أن الأثر المالي للتشغيل التجاري سينعكس على نتائج الشركة في الربع الثالث من عام 2018.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 63 ألف طن متري، حيث يستخدم البولي بيوتيلين ترافثاليت والتي يعتبر من البوليمرات الحرارية الهندسية عالية التخصص في صناعة السيارات والمواد الكهربائية والإلكترونيات وتدخل أيضاً في إنتاج المواد المستخدمة بتكنولوجيا المعلومات ومجال صناعة البوليمرات وهندسة البلاستيك.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لسبكيم أحمد العوهلي أن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، خطوة هامة في برنامج سبكيم الطموح ونموها المدروس نحو منتجات جديدة للشركة حيث تأتي هذه المنتجات المتخصصة ضمن استراتيجية سبكيم في زيادة القيمة المضافة من خلال تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية.

وتعتبر مادة البيوتانديول المُنتجة من قبل الشركة العالمية للدايول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) هي المادة اللقيم الأساسية لإنتاج البولي بيوتيلين ترافثاليت.

يشار إلى أن سبكيم تمتلك 100% من رأسمال شركة سبكيم للكيماويات.