STC تمدد مذكرة التفاهم مع "الاتحاد السعودي لكرة القدم"

أعلنت شركة #الاتصالات_السعودية أن النقاش مع #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم والهيئة العامة للرياضة مازال مستمرًا لإكمال صياغة ومراجعة الاتفاقيات.

وبناء عليه سيتم تمديد مدة مذكرة التفاهم لفترة أخرى تنتهي في الأول من أغسطس المقبل، قابلة للتمديد لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت "الاتصالات السعودية" قد وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم لمدة شهرين مع الاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة للحصول على الحقوق الحصرية لنقل مباريات كرة القدم المحلية في المملكة، لمدة 10 سنوات، مقابل 6.6 مليار ريال.

وقامت الشركة في أبريل الماضي بتمديد مذكرة التفاهم لمدة شهر، ثم مددتها مرة أخرى في مايو حتى الأول من الشهر الحالي.