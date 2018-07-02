ابدأ شركتك الخاصة مع أمازون بـ 10 آلاف دولار

بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف دولار فقط، أصبح بإمكان الأشخاص أن يمتلكوا شركتهم الخاصة للتوصيل بالتعاون مع عملاق المشتريات الإلكترونية أمازون.

وأعلنت شركة أمازون الأسبوع الماضي خطتها الطموحة والتي أسمتها (الميل الأخير) لاستقطاب الأفراد ليكونوا شركاء لها بإدارة شركاتهم الخاصة.

ولتبدأ مشروعك، مع أمازون يتوقع أن تكون التكلفة بمبلغ 10 آلاف دولار، وستكون مسؤولا عن تعيين وإدارة موظفي شركتك الذين قد يتراوح عددهم بين 40 إلى 100 سائق.

وسيكون هؤلاء الموظفون مسؤولين عن توصيل المشتريات للآلاف الزبائن يوميا.

من جهتها ستقدم أمازون التسهيلات اللازمة للحصول على مركبات التوصيل إضافة إلى تسهيلات التأمين والمعدات، كما ستقوم الشركة بإخضاع المستثمر إلى برنامج تأهيل وتدريب لمدة 3 أسابيع للمساعدة في إنشاء الشركة وفهم السوق، وستقدم أمازون المعدات الإلكترونية اللازمة لاستمرار العمليات اللوجستية.

وفي حال تملك أسطول من 40 شاحنة توصيل توقعت أمازون دخلا سنويا يقدر بين مليون دولار و4.5 ملايين دولار مع أرباح بين 75 ألف دولار و300 ألف دولار سنوياً.

ويبدو أن توجه شركة أمازون لهذا الخيار جاء بعد استهدافها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وجه لها أصابع الاتهام في شهر أبريل الماضي بأنها لا تقوم بدفع القيمة العادلة لخدمات البريد الأميركي المستخدم لتوصيل المشتريات.

ومع اقتصار برنامج الميل الأخير لعرض الشراكة مع أمازون فقط في الأسواق الأميركية، توقع محللون اتساع هذا البرنامج ليشمل أسواقا أخرى بعد تجربته وإثبات نجاحه.