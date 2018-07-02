6 شركات تتنافس لإدارة صندوق "أبراج" للصحة بمليار دولار

أفادت مصادر لوكالة رويترز أن 6 شركات على الأقل تتنافس على إدارة صندوق الرعاية الصحية التابع لمجموعة أبراج والبالغة قيمته مليار دولار.

ومن بين الشركات المتنافسة كل من Colony Capital و TPG وCerberus Capital Management.

وتقوم شركة ديلويت بدراسة المقترحات المقدمة بعد أن عينت مصفيا مؤقتا لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة /من قبل المحكمة في جزر كايمن. وقد يعني ذلك فصل صندوق الرعاية الصحية عن أبراج.

من جانبها أكدت أبراج مجددا أنها تعمل عن كثب مع مستثمريها لضمان استمرارية صندوق الرعاية الصحية بدون انقطاع.

وقد استثمر الصندوق 44% من أمواله وأعاد المبلغ غير المستثمر إلى المستثمرين في ديسمبر الماضي.