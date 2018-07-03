دناتا ترفع حصتها في شركة إيطالية للمناولة الأرضية لـ70%

استخدمت "دناتا" المتخصصة في تقديم الخدمات الجوية العالمية، خيار شراء 40% إضافية من أسهم Airport Handling SPA، لترتفع حصتها بذلك في هذه الشركة الإيطالية للمناولة الأرضية ومقرها ميلانو إلى 70%.

وأصبح لـ"دناتا" الآن تمثيل أغلبية في عضوية مجلس إدارة هذه الشركة التي تتولى إدارة عملياتها اليومية منذ استثمارها الأولي فيها عام 2016.

وتقدم شركة Airport Handling التي تأسست عام 2014 مختلف خدمات الركاب والشحن وساحة الطائرات لأكثر من 60 ناقلة جوية، تستخدم مطاري ميلانو مالبينسا "MXP " ولينيت "LIN" .

ويعد استثمار "دناتا" الإضافي في هذه الشركة تأكيداً على التزامها تجاه السوق الإيطالية التي تدير فيها مراكز تموين في 22 مطاراً.