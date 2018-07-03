كيف نجحت "تيسلا" بإنتاج 5 آلاف سيارة بأسبوع؟

حققت شركة تيسلا هدفها بتصنيع 5 آلاف سيارة من طراز الموديل 3 في أسبوع واحد. وقد تطلب الإنجاز إجراءات استثنائية، منها تأسيس خط إنتاج داخل خيمة في موقف السيارات الخاص بمصنع تيسلا في Fremont في كاليفورنيا.

وقد ساهم الخط الإضافي بتصنيع 20% من سيارات تيسلا Model 3 الأسبوع الماضي، علما أن الشركة أنتجت نحو 25600 سيارة من هذا الطراز خلال الربع الثاني.

وأشار العديد من الموظفين أنهم عملوا ساعات إضافية وفي عطلات نهاية الأسبوع، كما تم نقل موظفين من خطوط إنتاج أخرى إلى خط إنتاج تيسلاModel 3 .

وتبقى تساؤلات حول ما إذا كانت تيسلا ستتمكن من تصنيع 100 ألف سيارة من نموذجي S وX مع نهاية السنة كما كان مستهدفا، علما أنها أنتجت 49500 سيارة من الطرازين في النصف الأول من العام.

وكان إنتاج تيسلا Model 3 محاطًا بالمشاكل ومن البداية، سواء في البطاريات أو المركبات نفسها، ما أدى إلى تأجيل الهدف بإنتاج 5 آلاف سيارة "أسبوعيا" لمرات عدة.

ولم يخل إنجاز تيسلا من الانتقادات، حيث أشار الرئيس التنفيذي لفورد في أوروبا، إن شركته تصنع هذا العدد في 4 ساعات.

من جانبه استبعد Morgan Stanley قدرة تيسلا على الحفاظ على هذا النمط من الإنتاج رغم تطلعات الشركة بتصنيع 6 آلاف سيارة Model 3 أسبوعيا مع نهاية أغسطس.

وكررت تيسلا توقعاتها بتحقيق أرباح وتدفقات نقدية إيجابية خلال الفصلين الثالث والرابع رغم قوة الدولار و احتمالية زيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الصين وكذلك المكونات التي يتم شراؤها من الصين.