محادثات لشراء دور سينما بالإمارات والبحرين تابعة لـNOVO

قالت مصادر لرويترز إن شركة " CARNAVAL CINEMAS" الهندية وشريك لها في الإمارات، يجريان محادثات لشراء دور عرض سينما في #الإمارات والبحرين تابعة لشركة "NOVO CINEMAS " ومقرها قطر.



هذه الصفقة المحتملة بين CARNAVAL CINEMAS والشريك الإماراتي المحتمل، الإمارات الوطنية القابضة، تعكس التحركات لفصل أنشطة أعمال عابرة للحدود في الخليج عقب #المقاطعة_العربية_لقطر .

يذكر أن CARNAVAL CINEMAS تعمل في 115 مدينة في الهند، أمّا NOVO# CINEMAS فلديها نحو 15 دار سينما في الإمارات وقطر والبحرين.

يذكر أنه عادة ما تدخل شركات أجنبية في شراكة مع شركات محلية في منطقة الخليج بسبب قوانين الملكية.