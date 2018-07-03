"نادك" تحصل على الموافقة للاستحواذ على "الصافي دانون"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في #السعودية، أن مجلس إدارتها قرر عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية #نادك على #شركة_الصافي_دانون_المحدودة.

ووقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في أبريل الماضي اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية #إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).

موضوع يهمك وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية في اجتماعها، أمس، على زيادة رأسمال شركة "نادك"... "نادك" السعودية توافق على رفع رأسمال الشركة 10% أسواق



وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "الصافي القابضة" ببيع 34.95 مليون سهم حصة تمثل 83% من رأس مال شركة "الصافي دانون"، وستقوم شركة "دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة" ببيع 7.16 مليون سهم حصة تمثل 17% من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لصالح شركة الصافي القابضة تمثل 32.16% من رأس مال نادك وإصدار 9.11 مليون سهم لصالح شركة "دانون للألبان الاستثمارية" تمثل 6.59% من رأس مال نادك.