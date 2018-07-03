"نادك" تحصل على الموافقة للاستحواذ على "الصافي دانون"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في #السعودية، أن مجلس إدارتها قرر عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية #نادك على #شركة_الصافي_دانون_المحدودة.
ووقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في أبريل الماضي اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية #إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).
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وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية في اجتماعها، أمس، على زيادة رأسمال شركة "نادك"...
"نادك" السعودية توافق على رفع رأسمال الشركة 10%
أسواق
وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "الصافي القابضة" ببيع 34.95 مليون سهم حصة تمثل 83% من رأس مال شركة "الصافي دانون"، وستقوم شركة "دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة" ببيع 7.16 مليون سهم حصة تمثل 17% من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لصالح شركة الصافي القابضة تمثل 32.16% من رأس مال نادك وإصدار 9.11 مليون سهم لصالح شركة "دانون للألبان الاستثمارية" تمثل 6.59% من رأس مال نادك.