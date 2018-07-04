ألاء كابيتال:اندماج أوبر وكريم سينهي حرب الأسعار بينهما

توقع أيمن غانم البناو، مستشار تقني في شركة ألاء كابيتال، أن ينهي اندماج أوبر وكريم حرب الأسعار بينهما وأن يسهل طرح خدمات جديدة كالسيارة بدون سائق.

وأضاف البناو "يعتبر خبر الاندماج جيد للأسواق المحلية لأن استحواذ أوبر على كريم سيساهم بحل العديد من الإشكاليات التي سترفع جودة الخدمات المقدمة وتطرح خدمات جديدة بشكل أسرع.

وتابع "أوبر لم تتحول للربحية إلا بعد استحواذها على "جراب" وهو ما يوضح أن استراتيجية أوبر في التوسع تأتي غالباً عن طريق الاستحواذ، خصوصاً بعد فشلها في السوق الهندية". وأضاف "أن أوبر تعمل في 23 منطقة في الشرق الأوسط فيما تعمل كريم في 70 منطقة، وهو ما يشير إلى أن اللاعب الإقليمي أكثر قدرة على فهم السوق من اللاعب العالمي، وهو ما رأيناه جلياً في شركة "طلبات" أيضاً".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت يوم أمس الثلاثاء، أن شركة #أوبر تجري محادثات أولية مع منافستها #كريم لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.

وأوردت بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات، أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء "كريم" الحاليون النشاط #المدمج الجديد، بينما يبقي على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. بجانب مقترح آخر تحوز "أوبر" بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.