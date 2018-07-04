بالأرقام.. رحلة "أوبر" مع عمليات التخارج والاندماج

مع تحضرها لطرح عام أولي العام المقبل، تسعى شركة #أوبر إلى تقوية مركزها في مناطق النمو حول العالم.

الحديث اليوم عن احتمال اندماج بين أوبر ومنافستها في منطقة الشرق الأوسط " #كريم " أو استحواذها عليها.

هو ليس السيناريو الأول لاندماج أوبر مع شركة نقل أخرى أو بيع حصص لمنافسيها.

في عام 2016، باعت أوبر عملياتها في الصين التي كانت تقدر حينها بـ7 مليارات دولار إلى شركةdidi التي بلغ حجم أعمالها آنذاك 28 مليار دولار، مقابل حصولها على حصة 20% في الكيان الجديد.

واستثمرت "didi" مليار دولار في أوبر، لتتم صفقة اندماج بينهما قدرت بـ35 مليار دولار.

واتفقت أوبر وشركة Yandex الروسية العام الماضي على الاندماج، ثم قامت أوبر في مارس من هذا العام من التخارج من أسواق جنوب شرق آسيا، عبر بيع عملياتها إلى منافستها grab، التي كان سوفت بنك وديدي قد استثمرا فيها ملياري دولار في يوليو 2017.

ووفق عملية الاندماج بين uber و#grab حصلت أوبر على حصة 27.5% في الكيان الجديد.

وعقب هذا التخارج من منطقة جنوب شرقي آسيا، صرّح حينها الرئيس التنفيذي بأن هذه العملية ستكون المرة الأخيرة التي تتخارج فيها الشركة من منطقة بأكملها مقابل حصة أقلية في شركة منافسة لها.

ما قد يعكس أن أوبر تعتزم من خلال الصفقة المحتملة مع كريم السيطرة على حصة كبيرة في الكيان الجديد المحتمل.

خصوصا أنه في بداية هذا العام، استثمر " #سوفت_بنك " 9.3 مليار دولار في أوبر مطالبا الشركة بالتركيز على "الأسواق الأساسية".