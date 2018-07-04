محاولة جديدة للاندماج بين أوبر وكريم.. فهل تنجح؟

ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم أمس الثلاثاء، أن شركة #أوبر تجري محادثات أولية مع منافستها #كريم لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.

وأوردت بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات، أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء "كريم" الحاليون النشاط #المدمج الجديد، بينما يبقي على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. بجانب مقترح آخر تحوز "أوبر" بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.

من جهته أكد الدكتور أسامة عقيل أستاذ النقل والطرق في جامعة عين شمس، أن الاندماج الكامل أو الاستحواذ بحصة كبيرة بين الشركتين، سيكون له انعكاسات مهمة لتقليل الكلفة التشغيلية.

وقال عقيل في مقابلة مع "العربية" إن النمو في سوق الشرق الأوسط عالي جدا ومعدلات مرتفعة جداً للطلب عبر الخدمات الإلكترونية، بجانب المطالبات التشريعية الكثيرة لهذا النشاط، سيكون من الأفضل حصول الاندماجات للشركات في المرحلة الحالية.

واعتبر أن سوق النقل في منطقة الشرق الأوسط، سيجعل كريم في وضع صعب المنافسة مع أوبر نظرا لفارق الحجم لمصلحة أوبر المنتشرة بالعالم، موضحا ان اشتداد المنافسة ستكون على المدى الطويل ليست في صالح كريم.

محادثات أولية

وأشارت المصادر إلى أن "أوبر" قالت خلال المحادثات الأولية إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المحتمل، أو الاستحواذ على "كريم" بالكامل.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المحادثات، وبحسب المصادر، تبقى أولية وقد لا ينجم عنها أي صفقة نهائية.

ويرى محللون أن بيع عمليات الشركة في عدد من دول جنوب شرق آسيا، مثل الصين وسنغافورة، من شأنها أن يرفع من أرباح الشركة التي عانت خسائر عدة متوالية، في حين أكد الرئيس التنفيذي لـ"أوبر" دارا خسروشاهي الشهر الماضي، أنه مهتم بأسواق أخرى رئيسية في آسيا، على رأسها اليابان والهند.

امتلاك أكثر من النصف

وبحسب التقرير، ترغب "أوبر" في امتلاك أكثر من نصف #الشركة_المدمجة إن لم يكن شراء شركة Careem على الفور، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

ورفض متحدث من شركة أوبر التعقيب على الخبر.

وتجري شركة "كريم"، وهي شركة محلية، محادثات مع #المستثمرين لجمع 500 مليون دولار، الأمر الذي من شأنه أن يقدّر قيمة الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها بنحو 1.5 مليار دولار. وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة أجرت مباحثات مبكرة مع البنوك بشأن الاكتتاب العام المحتمل في يناير.

وتعمل شركة #كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول تمتد من شمال إفريقيا إلى باكستان، وهي رائدة في معظمها. وأكبر سوق لها هو #السعودية.