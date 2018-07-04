"أياتا" تنفي مغادرة طيران الجزيرة لعضوية الاتحاد

نفى الاتحاد الدولي للنقل الجوي #أياتا الشائعات التي تزعم أن طيران الجزيرة لم يعد عضواً في الاتحاد أو برنامج تدقيق وسلامة العمليات IOSA التابع لـ"أياتا".



ويأتي ذلك بعد أن واجهت #طيران_الجزيرة تحديات تشغيلية في الأيام الماضية، تبعتها قرارات داخلية اتخذت من أجل ضمان أمن وسلامة المسافرين، الأمر الذي أثر على جدول مواعيد رحلاتها.

ويعد طيران الجزيرة عضواً في #الاتحاد_الدولي_للنقل_الجوي منذ مايو عام 2011، والشركة حاصلة على شهادة في السلامة التشغيلية للعمليات IOSA التي يصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، كما أنه من المقرر تجديد الشركة لهذه الشهادة في وقت لاحق هذا العام.

وتعتبر شهادة السلامة التشغيلية معياراً لإدارة السلامة العالمية لشركات الطيران.