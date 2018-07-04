الاستثمارات العامة يمتلك حصة مباشرة بـ"أكوا باور"

أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة_السعودي أنه استحوذ على حصة كبيرة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" المطوّرة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأضاف الصندوق في بيان صحافي أن هذا الاستثمار سيجعل الصندوق مساهما مباشراً بنسبة 15.2% في أكوا باور.

وذكر الصندوق أن الاستثمار بالكامل سيكون في صورة زيادة في رأس المال، وأن حصيلته ستستخدم لدعم استراتيجية أكوا باور للنمو وخطتها الاستثمارية.

وكانت الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار" المملوكة بالكامل من قبل "صندوق الاستثمارات العامة"، استثمرت نسبة 9.78% في شركة "أكوا باور"، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة "أكوا باور" بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.

ووصف محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" موافقة الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي الذي تلعبه الشركة في اقتصاد السعودية وتوسعاتنا الدولية الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

واعتبر أبونيان أن هذا الاستثمار يعد بمثابة شهادة دامغة على النمو القوي الذي حققته "أكوا باور" بالفعل وعلى سجلها المالي الراسخ، كما أنه اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي تستطيع الشركة استغلالها في الأسواق المحلية والدولية.

ويأتي استثمار "صندوق الاستثمارات العامة" في "أكوا باور" بأكمله على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم استراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وسجلت شركة "أكوا باور" منذ تأسيسها عام 2004، قصة نجاح سعودية لتصبح شركة رائدة في قطاع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه في المملكة، فضلاً عن توسعها السريع في أسواق جديدة.

وتتيح "أكوا باور" إمكانية توفير احتياجات استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بنسبة 14% و33% من المياه المحلاة، حيث تشكل النسبة الأولى 54% من إجمالي ما تنتجه الشركة من الطاقة الكهربائية، فيما تشكل الثانية 93% من إجمالي إنتاجها من المياه المحلاة.

وتمتلك "أكوا باور" حالياً، التي رسخت تواجدها في مناطق جغرافية أخرى خارج المملكة، محفظة مشاريع عاملة وأخرى قيد الإنشاء يبلغ عددها 40 مشروعاً في قطاعي تحلية المياه وتوليد الكهرباء، إلى جانب 7 مشاريع في مراحل تطوير متقدمة بالقطاعين.

يذكر أن دخول صندوق الاستثمارات العامة، يعزز قاعدة المساهمين في شركة "أكوا باور"، والتي تشمل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.