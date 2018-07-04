"فواز الحكير" تتجه لإغلاق 75 متجراً إضافيا في 2018

قال مدير الشؤون المالية لدى شركة "فواز الحكير"، محمد عبوي، إن الشركة تعتزم إغلاق 75 متجراً إضافيًّا خلال 2018 وتخطط لبيع منتجاتها عبر منصة إلكترونية.

وأضاف: "إن انخفاض حجم مبيعات الشركة هو أمر عرضي لأن مناخ الأعمال بالسعودية صحي ولعل ما يترجم على أرض الواقع من #رؤية_المملكة_2030 كفيل بأن يضع قطاع التجزئة على المسار الصحيح والاستفادة من فرص تنامي قطاع التجارة الإلكترونية".



وانخفضت أرباح شركة #الحكير إلى 103.5 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية في مارس 2018 بنسبة قدرها 76%، مقارنة بأرباح 425.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017، وحققت الشركة في الربع الرابع خسائر بـ 184.7 مليون ريال.



وأضاف أن الشركة قد عملت على تسريع وتيرة #توطين_الوظائف لديها، وسوف يكون لها تأثير إيجابي على مبيعات الشركة على المدى المتوسط والبعيد، وقد بلغت نسبة الموظفين #السعوديين والسعوديات بمعارض الشركة ما يعادل 85%.