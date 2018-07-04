"كريم" للعربية: مستمرون بالتوسع في أسواق جديدة

رفضت شركة #كريم التعليق على ما تردد من أنباء حول اندماج مرتقب في بعض العمليات بالشرق الأوسط مع شركة #أوبر، وصرحت في اتصال هاتفي مع "العربية" بأنها مستمرة بالتوسع والبحث عن أسواق جديدة.

تصريحات شركة كريم لـ"العربية" جاءت على خلفية ما ورد في وكالة "بلومبرغ"، أمس الثلاثاء، بأن شركة #أوبر تجري محادثات أولية مع منافستها #كريم لدمج خدمتيهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط.

وأوردت بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات، أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء "كريم" الحاليون النشاط #المدمج الجديد، بينما يبقي على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. بجانب مقترح آخر تحوز "أوبر" بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن "أوبر" قالت خلال المحادثات الأولية إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المحتمل، أو الاستحواذ على "كريم" بالكامل.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المحادثات، وبحسب المصادر، تبقى أولية وقد لا ينجم عنها أي صفقة نهائية.