KPMG تحقق مع وحدتها بدبي حول علاقتها بأبراج

تقوم شركة "KPMG International" للاستشارات بالتعاون مع شركة المحاماة "Linklaters" للتحقيق بشأن علاقة وحدتها في دبي مع #مجموعة_أبراج.

حيث كانت أبراج قد عينت "#KPMG" دبي للتدقيق في التهم الموجهة إليها بسوء استخدام أموال صندوق الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، وقد كانت نتيجة التدقيق التي قامت به KPMG لصالح مجموعة أبراج، حيث أفادت بعدم وجود أي تلاعب في الصندوق.

وكانت مصادر لوكالة رويترز قد أفادت أن 6 شركات على الأقل تتنافس على إدارة صندوق الرعاية الصحية التابع لمجموعة أبراج والبالغة قيمته مليار دولار.

ومن بين الشركات المتنافسة كل من Colony Capital و TPG وCerberus Capital Management .

وتقوم شركة ديلويت بدراسة المقترحات المقدمة بعد أن عينت مصفياً مؤقتاً لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، من قبل المحكمة في جزر كايمن. وقد يعني ذلك فصل صندوق الرعاية الصحية عن أبراج.

من جانبها أكدت أبراج مجدداً أنها تعمل عن كثب مع مستثمريها لضمان استمرارية صندوق الرعاية الصحية بدون انقطاع.

وقد استثمر الصندوق 44% من أمواله وأعاد المبلغ غير المستثمر إلى المستثمرين في ديسمبر الماضي.