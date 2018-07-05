ما الأثر المتوقع على أرباح "المراعي" بعد رفع الأسعار؟

قال مازن السديري، رئيس أبحاث #الراجحي_كابيتال إن قرار #شركة_المراعي برفع أسعار منتجاتها من #الألبان يخضع لعدة متغيرات، ومنها مرونة السوق وارتفاع الأسعار مع تراجع الكميات.

وأضاف السديري أن "شركة المراعي متنوعة المنتجات إلا أن قطاع الألبان تنتجه المراعي بنفسها بالكامل وتستطيع الشركة التحكم بالتكاليف"، مشيراً إلى أن تراجع مبيعات المراعي بـ3% من شأنه أن يمحو أثر الزيادة في أسعار المنتجات في عام 2018، إلا أنه من المتوقع أن تتكبد "المراعي" خسائر في عام 2019 في حال هبطت مبيعاتها بأكثر من 7%. فيما سيؤدي انخفاض حجم المبيعات إلى انخفاض صافي الربح عن المتوقع بنسبة 1.5% في 2018، وارتفاعه بنسبة 3.4% في 2019، بينما سيؤدي انخفاض حجم المبيعات بـ10% إلى تراجع صافي الربح عن المتوقع بنسبة 5.9% و4.1% لعامي 2018 و2019 على التوالي.

وأضاف: "هناك متغيرات أخرى تستطيع شركة المراعي العمل عليها وخفض التكاليف في حال تراجعت المبيعات بـ7% في 2019، من بينها الطاقة، وإنتاج الأبقار من حيث استهلاك الماء بحيث ينخفض استهلاك الطاقة والهدر لديها".

وأشار إلى أن تكلفة توزيع شركة "المراعي" مرتفعة ولدى الشركة القدرة على العمل على إعادة خطة توزيع منتجاتها.

لا مخاوف من مخصصات البنوك

من جهه أخرى، أكد السديري أن ارتفاع الفوائد سيحدث لا محالة لأكثر مع مرة مع نزول نسبة العاطلين وارتفاع #التضخم في أميركا، وقال: "لكن مع ذلك هناك دراسة على 60 شركة ودرسنا الأرباح التشغيلية بالنسبة لسعر الفائدة ووجدنا أغلب الشركات في تحسن".

وأضاف: "درسنا أيضاً نسبة الديون الصافية للتدفقات النقدية التشغيلية للشركة، ووجدناها في تحسن، لا نتوقع ارتفاع نسبة المخصصات خصوصاً مع تحسن الوضع الاقتصادي وتوقعاتنا بارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن أسعار النفط".

وتوقع السديري وصول إيرادات الزكاة لـ 3,4 مليار ريال، مضيفاً: "إذا احتسبنا 10% من الأرباح الصافية وليس 2.5% من رأس المال، بالإمكان أن تؤدي لارتفاع الضرائب بـ500 مليون. الزيادة ليست كبيرة وتشكل 20 نقطة أساس من الأصول".

وأشار إلى ارتفاع مكررات البنوك مع توقعات بارتفاع السيولة في السوق السعودية مع انضمامها إلى المؤشرات الدولية.