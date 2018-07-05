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تغيير إداري جديد لإعادة الهيكلة في "دريك أند سكل"

المصدر: العربية.نت
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قالت #دريك_آند_سكل انترناشونال، اليوم الخميس، إنها عينت المدير المالي التنفيذي فراس كلثوم مديرا تنفيذيا لإعادة الهيكلة، وهو منصب جديد في شركة الإنشاء التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أنها عينت بي.جي راوت مديرا ماليا تنفيذيا جديدا ليحل محل كلثوم.

ولم تذكر دريك آند سكل تفاصيل بشأن دور المدير التنفيذي لإعادة الهيكلة.

يُشار إلى أن الشركة لم تذكر أي تفاصيل عن طبيعة مهام منصب رئيس وحدة #إعادة_الهيكلة.

وتكبد سهم الشركة خسائر كبيرة مؤخرا نتيجة القلق حول الوضع المالي ومستقبل الشركة ونتيجة تحقيق يجري حول مخالفات ارتكبتها الإدارة السابقة.

كلمات دالّة

#دريك آند سكل, #إعادة الهيكلة

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