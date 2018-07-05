"التجارة": إجراء تغييرات هيكلية في مجموعة بن لادن

كشفت وزارة التجارة السعودية عن إجراء تغييرات هيكلية في "مجموعة بن لادن"، بحيث يستمر خمسة عشر فرداً من عائلة بن لادن كشركاء أغلبية في ملكية المجموعة بنسبة 63.8%، بينما تستحوذ "شركة استدامة" على النسبة الباقية أي 36.2%، وهي عبارة عن تنازل كل من بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد عن حصصهم لصالح شركة "استدامة القابضة".

وبحسب الوزارة، فإن إعادة الهيكلة جاءت للحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس الذي كانت تواجهه، نتيجة العوائق المالية وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب العاملين فيها لفترات طويلة.

وستساهم إعادة الهيكلة، من خلال دخول الشركاء الجدد وضخ رساميل إضافية، في تحسين الوضع المالي للشركة.