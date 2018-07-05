قضية مؤسس "أبراج".. تأجيل جلسة "الشيك بدون رصيد"

قررت محكمة في الشارقة تأجيل جلسة متعلقة بقضية شيك دون رصيد، أصدره مؤسس #مجموعة_أبراج عارف نقفي، حتى الحادي عشر من يوليو الحالي، بحسب ما صرّح به أحد المحامين في القضية.

وقيمة الشيك نحو 177 مليون درهم، موقع من نقفي ومسؤول تنفيذي آخر، ومقدم لـ"حامد جعفر"، وهو مؤسس مشارك في المجموعة.

وبحسب محامي الدفاع عن نقفي، يعطي تأجيل الجلسة فرصة للتوصل إلى تسوية في هذه القضية.

وعارف نقفي هو المساهم الأكبر في "أبراج" التي تعد أكبر مجموعة للملكية الخاصة في الشرق الأوسط، والتي تقدمت بطلب للتصفية المؤقتة في جزر الكايمان بعد بروز قضايا سوء استخدام أموال.