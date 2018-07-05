عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

قضية مؤسس "أبراج".. تأجيل جلسة "الشيك بدون رصيد"

المصدر: العربية.نت
عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج
رابط مختصر

قررت محكمة في الشارقة تأجيل جلسة متعلقة بقضية شيك دون رصيد، أصدره مؤسس #مجموعة_أبراج عارف نقفي، حتى الحادي عشر من يوليو الحالي، بحسب ما صرّح به أحد المحامين في القضية.

وقيمة الشيك نحو 177 مليون درهم، موقع من نقفي ومسؤول تنفيذي آخر، ومقدم لـ"حامد جعفر"، وهو مؤسس مشارك في المجموعة.

وبحسب محامي الدفاع عن نقفي، يعطي تأجيل الجلسة فرصة للتوصل إلى تسوية في هذه القضية.

وعارف نقفي هو المساهم الأكبر في "أبراج" التي تعد أكبر مجموعة للملكية الخاصة في الشرق الأوسط، والتي تقدمت بطلب للتصفية المؤقتة في جزر الكايمان بعد بروز قضايا سوء استخدام أموال.

كلمات دالّة

#مجموعة أبراج

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر