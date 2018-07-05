"دراية" يشتري "مبنى الخليجية للأعمال" بـ38 مليون ريال

أعلنت شركة #دراية_المالية عن شراء ونقل ملكية عقار #مبنى_الخليجية_للأعمال لصالح صندوق دراية ريت اليوم الخميس 5 يوليو 2018، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية والنظامية بنجاح.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة الاستحواذ بلغت 38 مليون ريال، مبينة أنه قد تم تمويله كاملا عن طريق التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأشارت إلى أن العقار يقع في حي الروابي بمدينة الخبر على طريق صلاح الدين الأيوبي والذي يصل طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد، لافتة إلى أنه عبارة عن مبنى مكتبي يتكون من 3 معارض في الدور الأرضي و5 أدوار مكتبية ومواقف خارجية بالإضافة إلى مواقف في القبو للسيارات.

وبينت أن المساحة المبنية تبلغ حوالي 10567 مترا مربعا مقامة على أرض مساحتها حوالي 2187 مترا مربعا، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من تطوير العقار في بداية 2017.

وقالت الشركة إن العقار مؤجر بالكامل على مستأجر رئيسي ليس له علاقة بمالك العقار بعقد إيجار سنوي يبلغ 3.29 مليون ريال ولمدة 10 سنوات ملزمة على الطرفين ابتداء من تاريخ 30 يونيو 2017، لافتة إلى أن الأجرة سترتفع بزيادة قدرها 5% للخمس سنوات الأخيرة من العقد، وأن المستأجر الرئيسي قد قام بتأجير الأدوار المكتبية من الباطن على إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية، وتستخدمه كمبنى إقليمي لها.



وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من العام 2018، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاستحواذ على العقار.