أعلنت شركة " #عناية_السعودية للتأمين التعاوني" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 30.91% من رأس المال المدفوع.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن خسائرها المتراكمة بلغت 149 مليون ريال وكانت بنسبة 74.05% من رأسمالها قبل تخفيض رأس المال.
وأوضحت الشركة أن إطفاء الخسائر المتراكمة يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة بعد أخذ الموافقات النظامية وموافقة الجمعية العمومية.
"عناية" تُعلن انخفاض خسائرها لـ30.9 % من رأس المال
أعلنت شركة " #عناية_السعودية للتأمين التعاوني" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 30.91% من رأس المال المدفوع.