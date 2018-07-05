"عناية" تُعلن انخفاض خسائرها لـ30.9 % من رأس المال

أعلنت شركة " #عناية_السعودية للتأمين التعاوني" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 30.91% من رأس المال المدفوع.



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن خسائرها المتراكمة بلغت 149 مليون ريال وكانت بنسبة 74.05% من رأسمالها قبل تخفيض رأس المال.



وأوضحت الشركة أن إطفاء الخسائر المتراكمة يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة بعد أخذ الموافقات النظامية وموافقة الجمعية العمومية.