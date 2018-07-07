ثالث أكبر ناقل بحري بالعالم يوقف عملياته بإيران

قررت ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحري بالعالم وقف عملياتها في #إيران على خلفية قرار #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب الانسحاب من #الاتفاق_النووي وعودة العقوبات الاقتصادية على طهران والجهات المتعاملة معها.

وأعلنت مجموعة "سي إم أيه سي جي إم" CMA CGM الفرنسية وهي ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحري، إنها قررت "إنهاء خدماتنا لإيران".

ويأتي انسحاب مجموعة الشحن الفرنسية بعد قرار شركات كبرى في الشحن الدولي الانسحاب من السوق الإيرانية مثل "إيه بي مولر ميرسك".

وتعمل مجموعة CMA CGM الفرنسية التي أعلنت اليوم انسحابها من السوق الإيرانية في 200 طريق شحن بين 420 ميناء في 150 دولة بالعام.

وحققت الشركة إيرادات سنوية تصل إلى 16 مليار دولار من أسطولها البالغ 494 سفينة، وعبر مقريها الرئيسيين في مرسيليا الفرنسية وفيرجينيا الأميركية.