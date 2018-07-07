زوكربيرغ ثالث أغنى رجل بالعالم متخطياً بافيت

تخطى مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، المؤسس المشارك لشركة فيسبوك المستثمر الأسطوري والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway وارين بافيت Warren Buffett ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم.

وتمكن زوكربيرغ، الذي يلاحق مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس Jeff Bezos والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس Bill Gates، من تجاوز وارين بافيت مع صعود أسهم فيسبوك بنسبة 2.4 في المئة.

ويراهن بافيت على التكنولوجيا، حيث اشترت شركة بيركشاير هاثاواي نحو 75 مليون سهم من أسهم شركة آبل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إضافة إلى 165 مليون سهم كانت تمتلكها بالفعل.

وقفز الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، إلى الأمام بثروة بلغت 81.6 مليار دولار، مما جعله متقدماً بحوالي 373 مليون دولار بالمقارنة مع وارين بافيت، الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، ويمتلك ثروة تقدر بحوالي 81.2 مليار دولار.

وحصل زوكربيرغ على المركز الثالث كأغنى شخص في العالم على مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات Bloomberg Billionaires، حيث ارتفعت أسهم فيسبوك حوالي 15 في المئة هذا العام.

وتعتبر هذه أول مرة يظهر فيها أغنى ثلاثة أشخاص في العالم من عمالقة التكنولوجيا، حيث يتصدر مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس المركز الأول بثروة تقدر بحوالي 142 مليار دولار، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بثروة تقدر بحوالي 94.2 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا هذا العام ضمن سوق متقلبة في بعض الأحيان، حيث تمكنت شركة نيتفليكس من مضاعفة أسهمها هذا العام، في حين ازدادت أسهم شركة أمازون بنسبة 46 في المئة، كما ارتفعت أسهم شركة آبل بحوالي 11 في المئة، بينما حصلت شركة غوغل على زيادة بنسبة 9 في المئة.

وتوضح هذه البيانات استمرار احتضان المستثمرين لشركة فيسبوك، وهي الشبكة الاجتماعية الأكبر عالميًا، وتحاول المنصة تجاوز تداعيات فضحية خصوصية بيانات المستخدمين المتعلقة بشركة كامبريدج أناليتيكا، والتي تسببت في نهاية شهر مارس/آذار بهبوط أسهم فيسبوك لأدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

تجدر الإشارة إلى تراجع وارين بافيت عن صدارة الترتيب، والذي كان في يوم من الأيام أغنى شخص في العالم، بسبب تقديمه مليارات الدولارات كل عام للأعمال الخيرية، حيث بدأ هذا الأمر بشكل جدي في عام 2006، وتبرع بحوالي 290 مليون سهم من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي إلى الجمعيات الخيرية.

وتتبع معظم الجمعيات الخيرية التي تلقت التبرعات من بافيت لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية Bill & Melinda Gates المدعومة من قبل بيل غيتس بأكثر من 45 مليار دولار من ثروته، وتبلغ قيمة هذه الأسهم الآن أكثر من 50 مليار دولار.

وتعهد زوكربيرغ قبل ثلاث سنوات بالتخلي عن 99 في المئة من أسهمه ضمن فيسبوك خلال حياته، مع الإشارة إلى تكريسه حتى الآن أقل بكثير من 10 مليارات دولار للأعمال الخيرية.