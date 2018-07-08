أبوظبي المالية: قدمنا عرضاً لإدارة صناديق أبراج

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة #أبوظبي_المالية جاسم الصديقي، في لقاء مع العربية، أن المجموعة قدمت عرضا للاستحواذ على صناديق أبراج إلا أن العرض لم يطلع عليه مصفي الشركة بعد.

وفي حين أشار الصديقي إلى أن "لا علاقة لمجموعة أبوظبي المالية مع #أبراج"، قال إن سعر العرض لأبراج قد يختلف هذه المرة عن السعر السابق.

كما تحدث أيضا عن تأثير تعثر أبراج على نفسية المساهمين في سوقي الإمارات.

ونوه بأن مجموعة من الأسباب أدت لتراجع السوق أحدها أبراج، قائلا: "سقوط أبراج أثر سلبيا على نفسية المساهمين في الأسواق وعلى نفسية المستثمرين عامة في المنطقة".