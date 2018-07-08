تراجع أرباح "المراعي" 2% لـ661 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة #المراعي بشكل طفيف بنسبة 0.24% إلى 1004.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018، مقارنة بـ1002.4 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 2% إلى 660.6 مليون ريال بالربع الثاني من العام 2018، مقارنة بـ674.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي دخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2% بشكل جوهري إلى:

-الإيرادات: انخفضت الإيرادات بـ -0.8%، أتى بسبب انخفاض مبيعات التصدير، والزيادة في العروض الترويجية، والتغير العام في مزيج البيعي للمنتجات صاحبة التغير العام في التركيبة السكانية وإنكماش السوق.

-الربح الإجمالي: انخفض بـ -3.2%، وذلك لارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف والأيدي العاملة. تم تعويض جزء من هذا الارتفاع التحسين إدارة التكاليف بشكل عام، الثبات في تكاليف السلع الأخرى، الرفع في كفاءة التشغيل والإنتاج.

-مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بمبلغ 10.8 مليون ريال، نتيجة لارتفاع بشكل عام في مصاريف التسويق و الدعم التسويقي. تم تعويض جزء من هذا الارتفاع التحسن في كفاءة الوصول للأسواق والعملاء.

-مصاريف العمومية والإدارية: انخفضت بمبلغ 14.4 مليون ريال، نتيجة لتخفيض تكلفة بعض وظائف الدعم الإدارية، وانخفاض تكاليف العمالة بسبب نزول أعداد الموظفين.

-مصروفات الأخرى: انخفضت بمبلغ 8.0 مليون ريال، نتيجة تحسن أعداد وأسعار بيع البقر والعجول.

-أرباح أو خسائر التغير بأسعار صرف العملات وتكلفة التمويل: تم تسجيل أرباح تغير في أسعار الصرف بمبلغ 26.2 مليون للربع الثاني، وذلك نتيجة الارتفاع في قوة الدولار مقابل العملات الأخرى وخصوصاً مقابل اليورو . كما انخفضت تكلفة التمويل نتيجة انخفاض مستويات الدين وتحسن ادارة تكاليف التمويل وخصوصاً للشركات التابعة في الخارج.



القطاعات التشغيلية

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي دخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 2% للربع الثاني كما يلي:

-قطاع الألبان والعصائر: انخفض صافي ربحه بنسبة- 8.1%، وذلك نتيجة لإنعكاس ظروف السوق وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحبه انخفاض في مبيعات التصدير، زيادة في العروض ترويجيه خصوصاً في منتجات طويلة الأجل.

-قطاع المخبوزات: انخفض صافي ربحه بنسبة- 44.9%، وذلك نتيجة حدة المنافسة وانخفاض مبيعات السلع غير الرئيسية من مجموعة منتجات قطاع المخابز.

-قطاع الدواجن: ارتفعت أرباحه لـ66.6 مليون ريال وهو ما يمثل 10% من صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، يرجع ذلك إلى ارتفاع المبيعات خصوصاً في الخدمات الغذائية ومبيعات الشركات، ارتفاع كفاءة التشغيل، واستمرارية انخفاض معدل الوفيات للطيور.