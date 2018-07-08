ضعف مبيعات Galaxy S9 يضغط على أرباح "سامسونغ"

قدرت شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية وجود تباطؤ في نمو أرباحها للربع الثاني من العام المالي الحالي، إذ يعد هذا الربع أقل الأرباع من ناحية النمو منذ أكثر من عام، بحيث إن عدم وجود أفكار جديدة لبيع الهواتف الذكية عالية الجودة، سبب تراجعاً في مستوى الشركة، كما قال محللون إن ضعف مبيعات الهواتف الذكية قد يقلل من وتيرة أرباحها القياسية العالية.

وتراجعت أسهم "سامسونغ بنسبة 2%، حيث أعطت تقديرات الشركة للمستثمرين نظرة ثاقبة حول مدى الضرر الذي يلحقه انخفاض ربحية الهاتف الذكي بالنتيجة النهائية للشركة، ويأتي ذلك بعد إصدارها تحذيرا في شهر أبريل من أنها تعاني من تباطؤ في الأرباح وسط منافسة أكثر صرامة.

وقالت أكبر شركة لتصنيع رقاقات الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم، إن أرباحها التقديرية في الفترة الواقعة بين أبريل ويونيو، قد تنمو بنسبة 5.2% لتصل إلى 13.2 مليار دولار، مع تحقيقها عائدات بقيمة 51.9 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع تحقيقها أرباحا بقيمة 14 مليار دولار وعائدات بـ54.2 مليار دولار في الربع الأول، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وينسب نمو أرباح وعائدات الشركة خلال الربع الأول إلى نمو أعمالها في مجال أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الإطلاق العالمي المبكر لتشكيلة هواتفها Galaxy S9، ويقول المحللون إن قطاع الرقاقات سيحقق أرباحاً فصلية للمرة السابعة على التوالي، بينما أدى نمو أرباح الهواتف الذكية غير الملحوظ إلى إثارة المخاوف من أن الأفكار المتعلقة بقطاع الهواتف المحمولة بدأت تنفد، مما يؤثر على دعم مبيعات أجهزة Galaxy.

وقال لي وون سيك، المحلل في شركة Shinyoung Securities: "الأمور سوف تكون صعبة على الشركة، تبعًا إلى أن سوق الهواتف الذكية لم تعد تنمو الآن والمنافسة آخذة في الارتفاع".

وتراجعت أسهم "سامسونغ" بنحو 12% هذا العام، بسبب المخاوف من تباطؤ نمو الأرباح ونقص الابتكار التكنولوجي الذي يساعد على زيادة مبيعات الهواتف الذكية.

وكشفت بيانات شهرية جديدة أصدرتها شركة التحليل Counterpoint Market عن مشاكل "سامسونغ"، بحيث أظهرت أن أحدث هواتف الشركة Galaxy 9 Plus قد تخلى عن الصدارة لصالح هاتف شركة #أبل iPhone 8، باعتباره الهاتف الذكي الأكثر مبيعاً في العالم بسبب ضعف المبيعات في أوروبا.

وتسببت المنافسة من قبل العلامات التجارية الصينية مثل "شاومي" و"هواوي" بخسارة "سامسونغ" حصتها السوقية في الصين والهند، وهما أكبر سوقين للهواتف الذكية في العالم. وفي وقت تكافح تجارة الهواتف الذكية، فإن أرباح "سامسونغ" تزداد بسبب المبيعات العالمية القوية لرقاقات DRAM و NAND التي تمثل حوالي ثلث عائداتها.

ويقول المحللون إن ضعف مبيعات تشكيلة هواتف Galaxy S9 قد أثر سلبًا على أرباح "سامسونغ" في الربع الثاني، حيث تشير المعلومات إلى وجود تراجع في مبيعات هذه الأجهزة لم تشهده الشركة منذ إطلاقها جهاز Galaxy S3، مع بلوغ عدد الشحنات المتوقعة 31 مليون جهاز هذا العام، بالمقارنة مع تمكن الشركة من بيع 50 مليون جهاز من تشكيلة هواتف Galaxy S7 الأكثر نجاحًا.