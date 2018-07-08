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معادن تعمل مع مستشارين ماليين على إعادة هيكلة ميزانيتها

المصدر: العربية.نت
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ذكرت وكالة بلومبرغ، بحسب مصادر، مُطّلعة، أن شركة التعدين العربية السعودية (#معادن)، أكبر مُنتج للمعادن في المملكة، تعمل مع مستشاريين ماليين على إعادة هيكلة ميزانيتها لعمليات الاستحواذ المُحتملة.

وقد وظّفت الشركة كلا من Michael Klein و HSBC و JPMorgan لتقديم المشورة الاستراتيجية وتحديد فرص الاستحواذ المُحتملة.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي السّابق للشركة خالد المديفر، قد ذكر في أكتوبر الماضي أن الشركة تتطلع للتوسع عالمياً من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وأن الصفقات ستركّز على المعادن الصناعية والأسمدة.

كلمات دالّة

#هيكلة الميزانية, #استحواذات محتملة, #شركة التعدين العربية, #hsbc, #معادن

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