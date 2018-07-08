"المتقدمة" تسجل أعلى أرباح فصلية بتاريخها

ارتفعت أرباح شركة #المتقدمة_للبتروكيماويات، إلى 253 مليون ريال بالربع الثاني من العام 2018 بنسبة 30% ، مقارنة بـ194.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت أرباح "المتقدمة" بنسبة 10% إلى 351 مليون ريال ، مقارنة بـ 318.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود ارتفاع صافي الربح للربع الثاني لعام 2018 مقارنة بالربع الثاني لعام 2017 ، بشكل رئيسي إلى:

- ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 4.9%.

- ارتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 18.2% على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم (البروبان والبروبيلين من مصادر خارجية).

وبلغت إيرادات المبيعات للربع الحالي مبلغ 750 مليون ريال بارتفاع بنسبة 24.1% مقارنة بإيرادات المبيعات لنفس الربع من العام الماضي والتي بلغ مجموعها 604.4 مليون ريال ، وبارتفاع بنسبة 48.9% مقارنة بإيرادات المبيعات للربع السابق والتي بلغ مجموعها 503.8 مليون ريال.

وقال خليفة الملحم رئيس مجلس الإدارة لشركة "المتقدمة للبتروكيماويات"، إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، تعتبر تاريخية، حيث إنها تشكل أعلى أرباح حققتها منذ تأسيسها.

وعزا في مقابلة مع "العربية" ارتفاع الأرباح الفصلية بشكل رئيسي إلى مستوى الكفاءة في إنتاجية المصانع وتخفيض التكاليف الثابتة، إضافة إلى التحسن في أسعار المنتجات، مشيراً إلى أن الصيانة الدورية التي تمت في الربع الأول بعد 10 سنوات من بدء إنتاج المصانع، أدت إلى نتائج جيدة.

ولفت إلى تحسن أسعار منتج "البوليبروبيلين"، متوقعاً استقرارها رغم صعوبة التنبؤ بالأسعار المستقبلية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي العالمي.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن أسعار #النفط ترفع تكلفة اللقيم، لكن الشركة تعمل على تحسين هوامش الربحية بالنظر إلى الأسواق المجدية للشركة والبحث عن أسعار أعلى في الأسواق العالمية.