"كريم" تسعى لجمع 150 مليون دولار لخدمة توصيل الطعام

أفاد مصدر مطلع أن شركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تجري محادثات لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام قد تبدأ في سبتمبر.

وأجرت كريم، المنافس الرئيسي لشركة أوبر تكنولوجيز في منطقة الشرق الأوسط، تجارب على خدمات توصيل الطعام بعد أن أعلنت في فبراير استحواذها على موقع راوند منيو لأدلة المطاعم.

وقال المصدر المطلع اطلاعا مباشرا على الأمر إن الشركة التي مقرها دبي قد تطلق خدمتها الجديدة "كريم فود" في باكستان في سبتمبر ثم في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى ومصر.

وستدخل الشركة بهذا في منافسة مع خدمات أوبر إيتس وديليفرو وزوماتو وطلبات التي تعمل بالفعل في المنطقة.

ولم يحدد المصدر المستثمرين الذين تجري كريم محادثات معهم.

ومن بين مساهمي كريم شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر وديدي الصينية لتطبيقات طلب التوصيل والمملكة القابضة.

كانت رويترز نشرت في مارس أن كريم تجري محادثات في مراحلها المبكرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من المستثمرين.

وثمة طلب قوي على توصيل الطعام في الشرق الأوسط ولاسيما خلال أشهر الصيف في الخليج حيث قد تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية.

تتنافس كريم، التي تقول إن لديها 24 مليون مستخدم مسجل، مع أوبر في العديد من مدن الشرق الأوسط مثل دبي والرياض والقاهرة.