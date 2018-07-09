أرامكو أكثر شركة مقاومة لتراجع النفط بالعالم

أظهر تحليل للخدمات المالية لوكالة #رويترز أن #شركة_أرامكو تعتبر الأكثر قدرة على مقاومة انخفاض أسعار النفط، مقارنة بأبرز منافسيها، وذلك اعتمادا على حسابات الشركة عام 2016 والتي اطلعت عليها الوكالة.

ويأتي هذا الاستنتاج من الوكالة في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج للشركة، حيث تتركز عملياتها الرئيسية في دولة واحدة فقط وهي #السعودية وعدد موظفيها أقل من عدد موظفي منافسيها، على الرغم من أنها #أكبر_منتج_للنفط في العالم.

يُذكر أن أرباح #أرامكو وبحسب ما أشارت إليه رويترز، قد تراجعت 21% مقارنة بتراجع تجاوز 50% لشركة "إكسون موبيل" بالوقت الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى 27 دولارا عام 2016.

من جانب آخر تشير الخطط المعلنة لشركة أرامكو، إلى أنها ستزيد طاقة الإنتاج، وستضيف مئات آلاف البراميل إلى السوق العالمية بدءاً من يوليو الحالي.

وصعدت أسعار النفط اليوم، مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع #مخزونات_الخام_الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3سنوات.

وزاد خام القياس العالمي #برنت 49 سنتاً أو 0.6% إلى 77.6 دولار للبرميل، في حين ارتفع #الخام_الأميركي للعقود الآجلة 34 سنتاً أو 0.5% إلى 74.14 دولار للبرميل.