أكسترا: رفعنا حصتنا السوقية بـ 17% للنصف الأول

ارتفعت صافي #أرباح شركة المتحدة للإلكترونيات #أكسترا في #السعودية إلى 45.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 43.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5%.

وقرر مجلس إدارة أكسترا توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول العام الحالي بإجمالي 31.5 مليون ريال، وحصة 0.75 ريال للسهم الواحد وبنسبة توزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,000,000 سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وستوزع الأرباح للمستحقين يوم 31 يوليو 2018.

وبلغ إجمالي الربح 185.1 مليون خلال الربع الثاني مقابل 172.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 7.12%.

وبلغ الربح التشغيلي 50.1 مليون خلال الربع الثاني مقابل 44.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 12.6%. كما بلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 67.2 مليون ريال، مقابل 56.4 مليون ريال بنمو 19.2%.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكسترا محمد جلال في مقابلة مع "العربية"، إن ارتفاع الأرباح الفصلية جاء من مزيج بيعي أفضل، إلى جانب خدمات التقسيط وقسم الإلكترونيات.

وأشار إلى أن التجارة عبر المنصة الإلكترونية للشركة قد نمت 35% في الربع الثاني على أساس سنوي، لافتاً إلى أن هناك إقبالا "ممتازا" على التجارة الإلكترونية من قبل فئة عمرية محددة، من هنا تعمل الشركة على تطوير منصتها الإلكترونية.

وفيما نوه بأن سوق الأجهزة الإلكترونية بشكل عام قد تراجع 15% في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ28 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي، "ولكن نحنا شهدنا زيادة بنسبة 3% وذلك نتيجة زيادة حصتنا السوقية بنحو 17.5% (وهو يشمل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، الأجهزة السمعية، والجوالات)".