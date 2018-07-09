استقالة "أحمد الراجحي" من "أسمنت حائل" بعد تعيينه وزيرا

أعلنت شركة " #أسمنت_حائل " أن الرئيس التنفيذي مطر علي أحمد الزهراني قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 30-05-2018 على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 30-08-2018.

وأرجعت الشركة أسباب الاستقالة إلى انتقاله إلى موقع عمل آخر.

من جهة أخرى، نوهت الشركة بأن عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان عبد العزيز الراجحي (مستقل) قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 05-07-2017 على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 08-07-2018 .

وقالت إن أسباب الاستقالة تعود إلى تعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية في السعودية.