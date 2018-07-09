دانة غاز تتسلّم 44 مليون دولار من كردستان بالنصف الأول

قالت #دانة_غاز أمس الأحد إنها تسلمت مبالغ نقدية بقيمة 43.75 مليون دولار (161 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام الحالي، من شركة "بيرل بتروليوم"، وذلك عن مبيعات الغاز البترولي المسال والمكثفات في إقليم #كردستان العراق.

ويشمل ذلك دفعة نقدية جديدة بقيمة 7 ملايين دولار (25.7 مليون درهم) تم استلامها خلال شهر يونيو، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

و"بيرل بتروليوم" ائتلاف يتضمن خمس شركات تعمل في مجال النفط والغاز، وتركز على استكشاف وإنتاج أصول النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وتملك "دانة غاز" حصة 35% في "بيرل بتروليوم" باعتبارها مساهماً ومشغلاً مشتركاً.

وبحسب بيان "دانة غاز"، لا تشمل المبالغ التي حصلت عليها تلك المبالغ النقدية التي تم استلامها من بيع المنتجات، وتقرر الاحتفاظ بها لدى "بيرل بتروليوم" بغرض تغطية النفقات التشغيلية، كما أنها لا تتضمن حصة "دانة غاز" من المخصصات النقدية التي حصلت عليها "بيرل بيتروليوم" من حكومة إقليم كردستان بقيمة 400 مليون دولار (140 مليون دولار حصة دانة غاز)، والتي يتم الاحتفاظ بها لدى "بيرل بيتروليوم" بهدف توسيع نطاق الاستثمار من خلال تطوير حقلي كورمور وجمجمال العالميين وزيادة الإنتاج، وذلك تماشياً مع اتفاقية التسوية التي تم توقيعها في أغسطس 2017 مع حكومة إقليم كردستان العراق.