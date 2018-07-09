هاتف P20 يضاعف مبيعات "هواوي" في 3 أشهر

تمكنت مجموعة #هواوي لأعمال المستهلك، من بيع نحو ستة ملايين هاتف من هاتفها الذي أطلقته في مارس الماضي "P20"، في أسواق الهواتف الذكية بالعالم وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها في السوق، وهو ما يمثل ارتفاع المبيعات بحوالي 100% مقارنة بسلسلة هواتف P10 التي سجلت مبيعات لأكثر من 3 ملايين وحدة خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وقال رئيس خط إنتاج الهواتف الذكية بشركة "هواوي"، كيفين هو، خلال مشاركته في نسخة 2018 من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الخاص بقارة آسيا، إن "أداء المبيعات ومعدل القبول الذي حققته سلسلة هواوي P20 لدى المستخدمين أثبت مدى معرفة الشركة بحجم وطبيعة الأسواق التي تعمل فيها، وهذا ما يظهر التزامنا نحو الابتكار في أي شيء نقدمه واعتمادنا على أعمال البحث والتطوير".

وما يميز هاتف هواوي P20 Pro أنه أول هاتف بالعالم يأتي مزوداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، من تصميم عملاق الكاميرات الألمانية "لايكا"، بالإضافة إلى دعم الهاتف بمعالج للذكاء الاصطناعي، والذي يوفر تجربة تصوير فوتوغرافي احترافية.