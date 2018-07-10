ترمب ينتقد "فايزر" بعد رفعها أسعار الأدوية ويتعهد بالرد

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركة فايزر وغيرها من شركات #صناعة_الدواء_الأميركية بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز وقال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.



وغرَّد ترمب على تويتر قائلا "يجب أن تخجل #فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب... سنرد".



وكان ترمب قال في مايو أيار إن بعض شركات الدواء ستعلن قريباً عن تخفيضات "كبيرة وطوعية" في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن. ووعد ترمب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض #أسعار_الأدوية_الأميركية.



ورفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفاً في وقت سابق من الشهر الجاري. وشملت قائمة الأدوية التي رفعت الشركة سعرها عقار فياغرا وعقار ليبيتور الذي يعالج الكوليسترول وزيلجانز الذي يعالج التهاب المفاصل.



وتأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترمب، حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم، بعد أن كان التداول يجري عليها بسعر 37.44 دولار للسهم قبل التغريدة.