اتفاق مع "أورانج" يعزز إيرادات "المصرية للاتصالات"

أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" وشركة "أورانج مصر"، تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة في يناير 2015 لمدة أربع سنوات جديدة، حيث تمتد الاتفاقية الجديدة إلى ديسمبر 2022، ومن المتوقع أن تساهم بإجمالي إيرادات مقدرة بنحو 4 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

كما تمكن الاتفاقيات شركة "أورانج" مصر" من الاستمرار في تقديم أفضل العروض والخدمات الدولية لعملائها. كما وقعت الشركتان اتفاقاً جديداً لخدمات التراسل والبنية التحتية ليسري حتى ديسمبر 2021. ويسهم الاتفاق بإيرادات تقدر بـ1.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، بينما يمكن شركة "أورانج" من تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.

أيضاً وقعت الشركتان اتفاقاً أولياً ملزماً لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول، ويهدف الاتفاق إلى وضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين، ويعد ذلك خطوة مهمة للشركة المصرية للاتصالات لإتمام كافة الاتفاقات الخاصة بالترابط البيني للمحمول.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أورانج مصر"، المهندس ياسر شاكر، إن "اتفاقية خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية والترابط البيني مع "المصرية للاتصالات" سيكون لها أثر إيجابي على مؤشرات أعمال الشركة. فتلك الاتفاقيات ستمكن شركة "أورانج" من الاستمرار في ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات بجودة وسرعات عالية لعملائها في السوق المصرية، وذلك توافقاً مع استراتيجية الشركة خاصة بعد تقديم خدمات الجيل الرابع".

من جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة "المصرية للاتصالات"، المهندس أحمد البحيري، أن "توقيع هذه الاتفاقيات مع "أورانج" يدعم علاقة الشراكة بين الشركتين، ويعكس مكانة أورانج مصر كشريك استراتيجي للشركة المصرية للاتصالات".

وأضاف: "تعتمد استراتيجيتنا على إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع المشغلين المحليين في خدمات التراسل والبنية التحتية، وكذلك في خدمات الاتصالات الدولية، ما يؤمن إيرادات تلك الخدمات على المدى الطويل، تزامناً مع منح عملائنا من المشغلين المحليين عروضاً تنافسية تجارياً وفنياً تلبي جميع احتياجاتهم".