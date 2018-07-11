السعودية.. تقييم أكبر مشغل للمدارس بـ 1.5 مليار دولار

ذكرت وكالة رويترز بحسب مصادر مُطلعة، أن ملّاك #شركة_معارف_للتعليم_والتدريب أكبر مالك ومشغل للمدارس الخاصة في #السعودية يجرون محادثات بشأن بيع الشركة.

وقالت المصادر إن أصحاب الشركة يتطلعون إلى بيع أصول الشركة من خلال صندوق استثماري عقاري أو ما يعرف بـ real estate investment trust.

وأضافت المصادر أن الشركة تعمل مع #سامبا_كابيتال الذراع الاستثمارية المصرفية، لمجموعة #سامبا_المالية لإتمام عملية البيع.

يُذكر أن صفقة البيع المُحتملة يمكن أن تصل إلى 1.5 مليار دولار إذا تضمنت ممتلكات عقارية تقع فيها المدارس.