هذه أبرز الانكشافات على مجموعة "أبراج المالية"

هذه المؤسسات المالية قد أعلنت انكشافها على مجموعة " #أبراج " المالية وهي على الشكل الآتي:

- الإمارات للتأمين: 2.45 مليون دولار.

- بنك أبوظبي الأول: قرض 21.4 مليون دولار يستحق في أبريل 2019.

- البنك العربي المتحد: انكشاف غير المباشر من خلال عملاء مملوكين بشكل جزئي أو غير مباشر من " أبراج".

- شركة البحيرة الوطنية للتأمين: 8.44 مليون درهم.

- القدرة القابضة: انكشاف غير مباشر 61.6 مليون درهم.

- الواحة كابيتال: انكشاف غير مباشر من خلال تحالف بينها (49%) وبين "أبراج" (51%) في "أكوا".

- بنك عجمان: المشاركة في تمويل صندوق "ستانفورد مارين" التي تمتلك أبراج حصة 51% فيه، و 105ملايين درهم رسوم مستحقة على ستانفورد مارين.

- بنك دبي الإسلامي: انكشاف مباشر لبعض موظفي أبراج لديهم حسابات شخصية.

- شعاع كبيتال: انكشاف 4.9 مليون دولار وانكشاف زبائن شعاع بقيمة 3.9 مليون دولار.

- العربية للطيران: انكشاف 336 مليون دولار.

-بنك دبي التجاري: 166 مليون دولار.

- بنك المشرق: 66 مليون درهم.