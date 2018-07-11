رئيس جرير للعربية: 68% من مبيعاتنا جاءت من الإلكترونيات

كشف رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل في مقابلة مع "العربية"، أن 68% من إجمالي مبيعات الشركة جاءت من الإلكترونيات والهواتف الذكية.

ولفت إلى أن الشركة تشهد اليوم نقطة تحول مهمة، "إذ إنه لأول مرة في الربع الثاني، لم تسجل الشركة تراجعا في مبيعات المحلات القائمة القديمة".

وشدد على أن الربحية التشغيلية للشركة قد ارتفعت 17%، وهو دليل مهم على نتائج الشركة.

وارتفعت أرباح شركة #جرير للتسويق في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 163 مليون ريال.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات #قطاع_التجزئة نتيجة زيادة مبيعات كل من قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات #الهواتف_الذكية وكذلك قسم ألعاب الفيديو، بالإضافة للتحسن النسبي لهوامش الربحية لبعض اللأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لادارة المنتجات.

إلى ذلك، ارتفعت أرباح الشركة إلى 381.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة قدرها 3%، مقارنة بأرباح 369.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصفية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى التحسن النسبي لهوامش الربحية لمعظم الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.