هل تعلق "GEMS" للتعليم خطط الطرح الأولي في لندن؟

أفادت مصادرُ مطلعة لوكالةِ رويترز أنه تم وقفُ خطط الطرح الأولي المنتظر على أسهم مجموعة "جيمس"GEMS التعليمية في لندن.

وعزت المصادرُ السببَ الى ان السلطات في دبي قررت تجميد الرسوم الدراسية للعام المقبل، الأمر الذي يعني ضرورة تعديل التوقعات المالية المستقبلية للشركة.

وأفاد أحد المصادر أيضا إلى أن شركة الاستثمارات الخاصة CVC كانت أبدت اهتماما بالاستحواذ على مجموعة GEMS في السابق.

هذا وكان مصرفيون أعلنوا أن تقييم المجموعة يقدر بنحو 5 مليارات دولار، ما يجعلها أكبر طرح أولي من حيث القيمة السوقية في لندن منذ يوليو 2017 وهي تدير 250 مدرسة في 14 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن GEMS مملوكة لمجموعة Varkey بنسبة أغلبية وكذلك لممتلكات البحرينية ولـ Fajr Capital وBlackstone.