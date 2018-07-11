أول مصنع لتيسلا خارج الولايات المتحدة.. في الصين

توصلت شركة "تسلا" إلى اتفاق مبدئي مع حكومة شانغهاي لبناء مصنع سينافس إنتاجها في مصنع التجميع الوحيد التابع لها في الولايات المتحدة، وذلك في خطوة جريئة يتخذها إيلون ماسك للتوسع خارج أميركا. وذكرت حكومة شانغهاي في بيان أن مصنع #تسلا الجديد سينتج نصف مليون #سيارة_كهربائية سنوياً.

وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق أن أيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، سيكون موجوداً في المدينة لحضور حدث مع الحكومة يوم الثلاثاء.

وفي الوقت التي تعكف فيه "تسلا" على إنشاء مصنع في #الصين، يحاول الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تعزيز التصنيع داخل بلاده. وتحذو "تسلا" حذو شركة "هارلي ديفدسون" في التوسع خارج #الولايات_المتحدة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتحرك الشركات لتجنب الأضرار الناجمة عن النزاعات التجارية.