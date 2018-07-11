"شري للإسمنت" الهندية تستحوذ على "إسمنت الاتحاد"

استكملت حكومة رأس الخيمة اليوم صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مع شركة "شري للإسمنت المحدودة" الهندية.

وتأتي الاتفاقية إتماماً لعملية استحواذ الشركة الهندية على "شركة إسمنت الاتحاد" في رأس الخيمة بعد مضي ستة أشهر تماماً على الإعلان عن الصفقة بتاريخ 11 يناير 2018. وتولّى مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة إدارة المراحل النهائية لإتمام الصفقة بالنيابة عن حكومة الإمارة.

وتُجسد عملية الاستحواذ التي أجرتها شركة "شري" أولى خطواتها للتوسع نحو الأسواق العالمية، انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة التي ستوفر لها موقعاً استراتيجياً لتوسيع نطاق عملياتها وتسهيل وصولها إلى أسواق التصدير في الخليج العربي والشرق الأوسط وشرق إفريقيا. وقد ساهم تأكيد شركة "شري" التزامها بمواصلة الاستثمار في تنمية وتطوير عمليات "شركة إسمنت الاتحاد" ومواردها بدور كبير في مضي حكومة رأس الخيمة قدماً في إتمام الصفقة.

وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة: "يسعدنا في مكتب الاستثمار والتطوير أن يقع اختيار شركة "شري للإسمنت" على إمارة رأس الخيمة لتكون أولى مقراتها العالمية، في إطار صفقة ستتيح لواحدة من كبرى شركات صناعة الإسمنت فرصة غير مسبوقة للعمل خارج سوقها المحلية. وقد اطلع فريق إدارة "شري للإسمنت" على البنية الاقتصادية المزدهرة التي تتمتع بها رأس الخيمة ويعلم جيداً مدى ملاءمتها لتنفيذ وتأسيس المشاريع الناجحة، بما في ذلك شفافية القوانين، واللوائح التنظيمية التي تسهل مزاولة الأعمال، والالتزام طويل الأمد بتعزيز فرص النمو والازدهار أمام مختلف شركائنا من القطاعين التجاري والصناعي".

من جهته، قال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير: "واظبت حكومة رأس الخيمة على تطوير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي تجلّى بنجاحها في إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "إسمنت الاتحاد". وتعمل حكومة رأس الخيمة في إطار التزامها الراسخ بتنمية وتنويع أصولها وطرحها أمام الاستثمارات في الوقت المناسب عند استيفاء معاييرنا وبما يخدم توجهات الحكومة لما فيه خير ورفاه الإمارة وضمان لمستقبل جميع أبنائها".

من جهته، قال بي جي بانجور، رئيس مجلس إدارة "شري للإسمنت"، والنائب الجديد لرئيس مجلس إدارة "إسمنت الاتحاد": "تمثل خطوة الاستحواذ على "شركة إسمنت الاتحاد" لحظة تاريخية بالنسبة لنا، لاسيما أنها أولى صفقات الاستحواذ التي ننجزها خارج الهند. ونحن في "شري للإسمنت" سعداء بتواجدنا في إمارة رأس الخيمة. ونحن بدورنا سنعمل على توظيف ما تمتاز به "شري للإسمنت" من مستويات كفاءة الطاقة والإنتاجية العالية، في الارتقاء بمكانة "إسمنت الاتحاد" إلى مصاف كبرى الشركات العالمية الرائدة".

وتجدر الإشارة إلى شركة "إسمنت الاتحاد" تمتلك طاقة تشغيلية تصل إلى 3,3 مليون طن سنوياً وطاقة إنتاجية للإسمنت تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً، ويشمل نطاق عملها مجموعة متنوعة من أنواع الإسمنت بما فيها الإسمنت البورتلاندي العادي والإسمنت المقاوم للكبريت وإسمنت آبار النفط. وبفضل هذا الاستحواذ، سترتفع الطاقة الإنتاجية المجمعة لشركة "شري للإسمنت" من 37,9 مليون طن إسمنت حالياً إلى 41,9 مليون طن سنوياً. ويوفر موقع مصنع "شركة إسمنت الاتحاد" بالقرب من ميناء صقر في إمارة رأس الخيمة وصولاً مباشراً إلى أسواق التصدير الرئيسية في مختلف أنحاء المنطقة.