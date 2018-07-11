"فوكس" ترفع عرضها لشراء "سكاي" إلى 32.5 مليار دولار

زادت شركة "توينتي فيرست سنشري فوكس" التابعة لروبرت مردوخ عرضها لشراء #سكاي البريطانية، في صفقة جرى الاتفاق عليها، بما يصل بقيمة مجموعة التلفزيون المدفوع عند 32.5 مليار دولار، لتتغلب على "كومكاست" التي تنافسها في عرض شراء "سكاي" في الوقت الحالي.

وعرضت "فوكس" دفع 14 جنيهاً إسترلينياً للسهم، بعلاوة قدرها 12% فوق عرض "كومكاست"، لكن دون مستوى تداول أسهم "سكاي" عند 14.80 جنيه اليوم الأربعاء. وتسعى "فوكس" لشراء المجموعة العاملة في أوروبا منذ ديسمبر 2016.

موضوع يهمك تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تصاعد نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما سينهي... تفاقم النزاع التجاري يوقف موجة صعود الأسهم الأوروبية أسواق المال

ويقول محللون إن العرض يمثل تحدياً لـ"كومكاست"، أكبر شركة ترفيه في العالم، للعودة بعرض أعلى. وأقحمت مجموعة "كومكاست" الأميركية المتخصصة في تلفزيون الكابل نفسها دون سابق إنذار في مواجهة عرض "فوكس" لشراء "سكاي" في فبراير، ما اضطر المديرين المستقلين إلى التخلي عن توصيتهم الأصلية بقبول عرض "فوكس".

ويملك مردوخ بالفعل 39% من المجموعة.

والمعركة حول مجموعة التلفزيون المدفوع البريطانية، جزء من صراع أكبر في قطاع الترفيه العالمي، في وقت يعرض أكبر عمالقة الإعلام في العالم عشرات المليارات من الدولارات في صفقات لكي يتمكنوا من منافسة "نتفليكس" و"أمازون".

وتتنافس "كومكاست" و"والت ديزني" بشكل منفصل على صفقة تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار، لشراء معظم أصول "فوكس"، وستتضمن الصفقة "سكاي".