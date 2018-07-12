إضراب لعمال FIAT في إيطاليا بسبب رونالدو!

بعد قرار انتقال لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى نادي "يوفينتوس" قررت نقابة عمال شركة Fiat Chrysler للسيارات الإضراب عن العمل، وذلك على خلفية قرار المجموعة الأم لشركة السيارات، والتي تملك نادي "يوفينتوس" بدفع 130 مليون دولار لضم رونالدو إلى النادي.

وقال رئيس نقابة عمال في Fiat Chrysler إنهم سيبدأون الإضراب ليل 15 من يوليو وحتى ليل 17 من يوليو.. معتبرا أنه من غير المنطقي أن يضحي العمال كثيرا، من أجل أن يقوم النادي بتوقيع عقد مع لاعب كرة القدم رونالدو.

من جهته قال رئيس مجموعة Apex للتسويق إنه في حال وصول نادي "يوفينتوس" إلى النهائيات فذلك وحده سيدرّ أكثر من 58 مليون دولار في سنة واحدة فقط من الظهور الإعلامي.

يذكر أن عائلة Agnelli التي تملك نادي "يوفينتوس" منذ أكثر من 90 سنة تمتلك Ferrari و Fiat Chrysler من خلال مجموعة Exor التي تمتلك حصة 64% في النادي.